В Советском районе пройдет этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман»
Его проведение запланировано на 15 сентября.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, проект Советской местной организации Всероссийского общества инвалидов стал победителем первого конкурса Фонда Президентских грантов 2018 года и областного конкурса общественно полезных (социальных) проектов. В его основе - объемное историческое наследие заволжских степей от скифов, сарматов до немцев, колонизировавших поволжские земли по Указу Екатерины II.
В этом году на мероприятии в Левобережье можно будет познакомиться с этнографией и историей народов Заволжья, увидеть этнические костюмы, узнать об истории православия в этом районе. По словам организаторов, желающие посетят исторические немецкие поселения по трем маршрутам: «Долина Марии», «Хайсоль» (стоянка сарматов, древние курганы скифов, поселение Хайсоль), «Дороги Лоиса».
В программе фестиваля - исторические реконструкции, экспозиции исторических артефактов, выставки народного этнического декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, фольклорные музыкальные выступления.