27 июля 2018 01:54 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 26 июля
На границе с Казахстаном задержали две тонны подкарантинного лука
16:57 | 26 июля
Легкоатлеты из школы «РиФ» завоевали 7 медалей на первенстве России
16:00 | 26 июля
В Энгельсе расследуют убийство местной жительницы
15:11 | 26 июля
Приволжская железная дорога приглашает на благотворительный забег
14:50 | 26 июля
В Советском районе пройдет этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман»
13:41 | 26 июля
Предпринимателей приглашают реализовать инвестиционные проекты в Петровске на льготных условиях
12:34 | 26 июля
Саратовская молодежь примет участие в форуме ПФО "iВолга"
11:25 | 26 июля
Радищевский музей приглашает провести «Культурный выходной»
10:00 | 26 июля
В ДТП под Марксом погибли два человека
09:12 | 26 июля
Стекловаренную печь реконструируют на Саратовском стекольном заводе
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Советском районе пройдет этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман»

Новости


Его проведение запланировано на 15 сентября.

По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, проект Советской местной организации Всероссийского общества инвалидов стал победителем первого конкурса Фонда Президентских грантов 2018 года и областного конкурса общественно полезных (социальных) проектов. В его основе - объемное историческое наследие заволжских степей от скифов, сарматов до немцев, колонизировавших поволжские земли по Указу Екатерины II.

В этом году на мероприятии в Левобережье можно будет познакомиться с этнографией и историей народов Заволжья, увидеть этнические костюмы, узнать об истории православия в этом районе. По словам организаторов, желающие посетят исторические немецкие поселения по трем маршрутам: «Долина Марии», «Хайсоль» (стоянка сарматов, древние курганы скифов, поселение Хайсоль), «Дороги Лоиса».

В программе фестиваля - исторические реконструкции, экспозиции исторических артефактов, выставки народного этнического декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, фольклорные музыкальные выступления.