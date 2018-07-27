Предпринимателей приглашают реализовать инвестиционные проекты в Петровске на льготных условиях

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Как поясняет пресс-служба министерства экономического развития области, моногород Петровск относится к территориям опережающего социально-экономического развития, которые пользуются целым рядом льгот и преференций. Так, по федеральной составляющей налога на прибыль в течение 5-ти лет ставка для них составит 0%, по региональной составляющей налога на прибыль — ставка 5% в течение первых пяти лет и 10% с шестого по десятый годы, по налогу на имущество — ставка 0% в течение 5-ти лет, по земельному налогу — 0% в течение 5-ти лет. Кроме того, для них определены социальные взносы в государственные внебюджетные фонды по суммарной ставке 7,6% вместо 30%.Проекты должны относиться к одной из следующих сфер: растениеводство и животноводство, производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков, минеральных вод, одежды, химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий, металлических изделий, некоторых машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, мебели, а также деятельность в области здравоохранения и др.Кроме того, Фонд развития моногородов в рамках Генерального соглашения с нашим регионом готов профинансировать 95% стоимости строительства или реконструкции объектов инфраструктуры (без учета проектно-сметной документации).Фото http://sarlife.ru