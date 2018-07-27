Саратовская молодежь примет участие в форуме ПФО "iВолга"

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По информации министерства молодежной политики и спорта области, от нашего региона в форуме примут участие 109 человек. Среди них лидеры общественных организаций, патриотических объединений, молодые предприниматели, ученые, журналисты, которые прошли подготовку в рамках проектных мастерских весной 2018 года на базе РЦ «Молодежь плюс».В рамках форума будут работать девять тренинговых смен: федеральная смена «Наука и образование», «Медиаволна», «Ты – предприниматель», «Патриот», «Поколение добра», «Политика и молодежное самоуправление», «Лига труда», «Культурный БУМ», «Спортивная молодежь – здоровая нация», а также российско-китайский Молодежный форум.Традиционно делегация Саратовской области представит свой арт-объект на форуме, который в текущем году выступит дополнительной площадкой для отдыха участников - лавку, повторяющую форму моста Саратов-Энгельс.В рамках Форума в целях популяризации и развития творческого потенциала молодежи состоится окружной молодежный фестиваль моды. Участники форума развернут инклюзивный городок. Также на площадке форума пройдут спортивные соревнования по воркауту в дисциплине «Троеборье».Напомним, что молодежный форум «iВолга» проводится под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.Фото http://mmpsrb.ru