Саратовская молодежь примет участие в форуме ПФО "iВолга"
Сегодня от стадиона "Локомотив" делегация Саратовской области отправилась на Мастрюковские озера, где с 26 июля по 4 августа их ждет насыщенная программа.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, от нашего региона в форуме примут участие 109 человек. Среди них лидеры общественных организаций, патриотических объединений, молодые предприниматели, ученые, журналисты, которые прошли подготовку в рамках проектных мастерских весной 2018 года на базе РЦ «Молодежь плюс».
В рамках форума будут работать девять тренинговых смен: федеральная смена «Наука и образование», «Медиаволна», «Ты – предприниматель», «Патриот», «Поколение добра», «Политика и молодежное самоуправление», «Лига труда», «Культурный БУМ», «Спортивная молодежь – здоровая нация», а также российско-китайский Молодежный форум.
Традиционно делегация Саратовской области представит свой арт-объект на форуме, который в текущем году выступит дополнительной площадкой для отдыха участников - лавку, повторяющую форму моста Саратов-Энгельс.
В рамках Форума в целях популяризации и развития творческого потенциала молодежи состоится окружной молодежный фестиваль моды. Участники форума развернут инклюзивный городок. Также на площадке форума пройдут спортивные соревнования по воркауту в дисциплине «Троеборье».
Напомним, что молодежный форум «iВолга» проводится под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.
Фото http://mmpsrb.ru