27 июля 2018 01:55 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 26 июля
На границе с Казахстаном задержали две тонны подкарантинного лука
16:57 | 26 июля
Легкоатлеты из школы «РиФ» завоевали 7 медалей на первенстве России
16:00 | 26 июля
В Энгельсе расследуют убийство местной жительницы
15:11 | 26 июля
Приволжская железная дорога приглашает на благотворительный забег
14:50 | 26 июля
В Советском районе пройдет этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман»
13:41 | 26 июля
Предпринимателей приглашают реализовать инвестиционные проекты в Петровске на льготных условиях
12:34 | 26 июля
Саратовская молодежь примет участие в форуме ПФО "iВолга"
11:25 | 26 июля
Радищевский музей приглашает провести «Культурный выходной»
10:00 | 26 июля
В ДТП под Марксом погибли два человека
09:12 | 26 июля
Стекловаренную печь реконструируют на Саратовском стекольном заводе
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовская молодежь примет участие в форуме ПФО "iВолга"

Новости
Саратовская молодежь примет участие в форуме ПФО "iВолга"


Сегодня от стадиона "Локомотив" делегация Саратовской области отправилась на Мастрюковские озера, где с 26 июля по 4 августа их ждет насыщенная программа.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, от нашего региона в форуме примут участие 109 человек. Среди них лидеры общественных организаций, патриотических объединений, молодые предприниматели, ученые, журналисты, которые прошли подготовку в рамках проектных мастерских весной 2018 года на базе РЦ «Молодежь плюс».

В рамках форума будут работать девять тренинговых смен: федеральная смена «Наука и образование», «Медиаволна», «Ты – предприниматель», «Патриот», «Поколение добра», «Политика и молодежное самоуправление», «Лига труда», «Культурный БУМ», «Спортивная молодежь – здоровая нация», а также российско-китайский Молодежный форум.

Традиционно делегация Саратовской области представит свой арт-объект на форуме, который в текущем году выступит дополнительной площадкой для отдыха участников - лавку, повторяющую форму моста Саратов-Энгельс.

В рамках Форума в целях популяризации и развития творческого потенциала молодежи состоится окружной молодежный фестиваль моды. Участники форума развернут инклюзивный городок. Также на площадке форума пройдут спортивные соревнования по воркауту в дисциплине «Троеборье».

Напомним, что молодежный форум «iВолга» проводится под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

Фото http://mmpsrb.ru