Радищевский музей приглашает провести «Культурный выходной»

просмотров: 104

В воскресенье в Радищевском музее пройдет «Культурный выходной» — всероссийская акция, в рамках которой благотворительный фонд «Система» сотрудничает с крупнейшими музеями страны и открывает их двери для бесплатного посещения на один-два выходных дня. Вход в историческое здание по адресу ул. Радищева, 39 будет бесплатным с 10:00 до 18:00. Как сообщает пресс-служба музея, акция впервые проводится в Саратове и проходит при поддержке Министерства культуры РФ.В день акции гости музея смогут познакомиться с постоянной экспозицией и посетить временные выставки «Искусства миг. Музей Большого театра» и «Мода на прошлое. XIX век. Эпоха историзма». Музей проведет бесплатные экскурсии по всем выставочным залам и организует творческие мастерские: под руководством музейных специалистов можно будет создать собственное произведение искусства.