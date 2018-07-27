В ДТП под Марксом погибли два человека
Еще двое госпитализированы.
Авария произошла около 6 часов вечера на Марксовского района. По сообщению группы пропаганды БДД
УГИБДД области, водитель «Тойоты Ленд Крузер», двигаясь со стороны Маркса в направлении поселка им. Тельмана, по предварительным данным в пути следования не справился с управлением, выехал на встречную полосу дороги. В результате произошло столкновение со встречным автомобилем «Renault SR».
В результате ДТП погибли водитель и пассажирка встречной иномарки. Водитель «Тойоты» и еще один пассажир «Renault» госпитализированы.