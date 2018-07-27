Стекловаренную печь реконструируют на Саратовском стекольном заводе
Реконструкция предприятия, направленная на увеличение мощностей, ведется на АО «Саратовский институт стекла» (АО «СИС»). Один из ведущих прикладных научно-исследовательских институтов РФ в области флоат-стекла планирует не только наладить выпуск 350 тонн стекла вместо 150 тонн, но и начать выпуск новой продукции – специальных стекол с высоким коэффициентом светопропускания и прочности для авиационной промышленности.
Поддержку инвестиционному проекту, на который будет направлено более 1 млрд рублей (300 млн рублей – собственные оборотные средства АО «СИС», 820 млн рублей – заемные средства, предоставленные предприятию «Внешэкономбанком»), оказывает Министерство промышленности РФ. В рамках модернизации будет создана высокотехнологичная отечественная площадка по производству импортозамещающей продукции, произведена реконструкция экспериментального цеха и построена новая стекловаренная печь.
Финансово-технический мониторинг инвестиционного проекта осуществляет компания SEVERIN DEVELOPMENT. Руководитель департамента финансово-технического аудита компании Сергей Прокаев заметил, что АО «СИС», которая отлично справляется с поставленными задачами, предоставляется максимально объективная и достоверная информация о текущем состоянии дел.