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Стекловаренную печь реконструируют на Саратовском стекольном заводе
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Стекловаренную печь реконструируют на Саратовском стекольном заводе

Новости
Стекловаренную печь реконструируют на Саратовском стекольном заводе


Реконструкция предприятия, направленная на увеличение мощностей, ведется на АО «Саратовский институт стекла» (АО «СИС»). Один из ведущих прикладных научно-исследовательских институтов РФ в области флоат-стекла планирует не только наладить выпуск 350 тонн стекла вместо 150 тонн, но и начать выпуск новой продукции – специальных стекол с высоким коэффициентом светопропускания и прочности для авиационной промышленности.

Поддержку инвестиционному проекту, на который будет направлено более 1 млрд рублей (300 млн рублей – собственные оборотные средства АО «СИС», 820 млн рублей – заемные средства, предоставленные предприятию «Внешэкономбанком»), оказывает Министерство промышленности РФ. В рамках модернизации будет создана высокотехнологичная отечественная площадка по производству импортозамещающей продукции, произведена реконструкция экспериментального цеха и построена новая стекловаренная печь.

Финансово-технический мониторинг инвестиционного проекта осуществляет компания SEVERIN DEVELOPMENT. Руководитель департамента финансово-технического аудита компании Сергей Прокаев заметил, что АО «СИС», которая отлично справляется с поставленными задачами, предоставляется максимально объективная и достоверная информация о текущем состоянии дел.