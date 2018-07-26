Продолжается строительство мостового перехода через реку Камелик на автомобильной дороге «Пугачев-Перелюб»

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Данный объект расположен на границе Пугачёвского и Перелюбского районов Саратовской области.Напомним, эксплуатация существующего моста прекращена из-за его аварийного состояния, движение автотранспорта закрыто. Строительство нового моста находится под личным контролем губернатора Саратовской области Валерия Радаева.В настоящее время завершён демонтаж "старого" аварийного моста (демонтаж перильного и барьерного ограждений на мосту, железобетонных плит пролётного строения и тротуарных консолей, пролётных строений и опорных частей всех 6-ти опор моста). Также завершены работы по устройству свайного поля на всех опорах (всего 229 свай). Забетонированы монолитные ростверки опор № 1, 2, 3, 5, 6 и завершены работы по их гидроизоляции. Забетонированы монолитные ригели и подферменники на опоре № 1, 2 и 6.На сегодняшний день на стройплощадку доставили четыре железобетонные балки пролётных строений длиной 21 метр для монтажа первого пролёта. Всего у моста будет пять пролётов и в каждом из них по семь балок. Балки предстоит установить на резиновые опорные части, чтобы компенсировать сезонные температурные деформации моста. На этой неделе мостостроители преступили к монтажу первого пролета.