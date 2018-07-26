26 июля 2018 01:02 ЧЕТВЕРГ
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18:00 | 25 июля
Саратовский бадминтонист одержал первую победу на международном турнире «Russian Open»
17:03 | 25 июля
Продолжается строительство мостового перехода через реку Камелик на автомобильной дороге «Пугачев-Перелюб»
15:56 | 25 июля
В «Липках» прозвучат романсы
14:45 | 25 июля
На портале «Госуслуги» можно получить и продлить лицензию на торговлю алкоголем
13:33 | 25 июля
Центр Саратова перекроют из-за соревнований по велоспорту
12:20 | 25 июля
Для поклонников «Шелкового пути» KAMA TYRES будет вести дневник соревнований в своих соцсетях
11:11 | 25 июля
Заключен под стражу предполагаемый убийца мужчины, тело которого найдено на трассе в Вольском районе
10:07 | 25 июля
Российские немцы создадут студенческие молодежные отряды
09:00 | 25 июля
Новые шины с повышенной износостойкостью протектора от KAMA TYRES осенью 2018 года появятся на рынке
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В «Липках» прозвучат романсы

Новости / Культура
В «Липках» прозвучат романсы


28 июля в 16 часов читальный зал сада приглашает на литературно-музыкальный вечер «Очарование русского романса».

По информации Централизованной библиотечной системы, посетителям расскажут об истории возникновения популярного музыкального жанра, который сформировался в России в первой половине XIX века, его выдающихся исполнителях Александре Вертинском, Вадиме Козине, Петре Лещенко, Леониде Утесове и многих других.

На литературно-музыкальном вечере русские романсы прозвучат в исполнении вокально-оперной студии «Бельканто» МУК «Городской дом культуры национального творчества». "Талантливое исполнение популярных музыкальных произведений никого не оставит равнодушным, ведь красивые, плавные мелодии и проникновенные слова русских романсов волнуют и трогают душу каждого человека", - пообещали организаторы.