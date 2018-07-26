В «Липках» прозвучат романсы
28 июля в 16 часов читальный зал сада приглашает на литературно-музыкальный вечер «Очарование русского романса».
По информации Централизованной библиотечной системы, посетителям расскажут об истории возникновения популярного музыкального жанра, который сформировался в России в первой половине XIX века, его выдающихся исполнителях Александре Вертинском, Вадиме Козине, Петре Лещенко, Леониде Утесове и многих других.
На литературно-музыкальном вечере русские романсы прозвучат в исполнении вокально-оперной студии «Бельканто» МУК «Городской дом культуры национального творчества». "Талантливое исполнение популярных музыкальных произведений никого не оставит равнодушным, ведь красивые, плавные мелодии и проникновенные слова русских романсов волнуют и трогают душу каждого человека", - пообещали организаторы.