На портале «Госуслуги» можно получить и продлить лицензию на торговлю алкоголем
Сервис будет полезен руководителям организаций-лицензиатов и соискателей лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.
Министерством экономического развития области реализована возможность подачи заявления на выдачу, продление или переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в электронном виде посредством портала «Госуслуги», что значительно сокращает сроки получения лицензии.
- На портале «Госуслуги» необходимо в строке поиска услуг набрать «Выдача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции» и нажать на кнопку «Поиск», - разъясняет алгоритм действий пресс-служба минэкономразвития. - Далее — выбрать услугу «Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»)». Затем нажать на вкладку с названием подуслуги («Выдача лицензии», «Переоформление лицензии» и т.п.), сформировать заявление и приложить необходимые документы.
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