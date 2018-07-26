26 июля 2018 01:02 ЧЕТВЕРГ
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14:45 | 25 июля
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13:33 | 25 июля
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12:20 | 25 июля
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На портале «Госуслуги» можно получить и продлить лицензию на торговлю алкоголем

Новости
На портале «Госуслуги» можно получить и продлить лицензию на торговлю алкоголем


Сервис будет полезен руководителям организаций-лицензиатов и соискателей лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Министерством экономического развития области реализована возможность подачи заявления на выдачу, продление или переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в электронном виде посредством портала «Госуслуги», что значительно сокращает сроки получения лицензии.

- На портале «Госуслуги» необходимо в строке поиска услуг набрать «Выдача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции» и нажать на кнопку «Поиск», - разъясняет алгоритм действий пресс-служба минэкономразвития. - Далее — выбрать услугу «Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»)». Затем нажать на вкладку с названием подуслуги («Выдача лицензии», «Переоформление лицензии» и т.п.), сформировать заявление и приложить необходимые документы.

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