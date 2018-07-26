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Центр Саратова перекроют из-за соревнований по велоспорту

Новости
Центр Саратова перекроют из-за соревнований по велоспорту


Ограничения будут введены 4 и 5 августа.

Как информирует городской комитет дорожного хозяйства, с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения Первенства Саратовской области по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе» на кубок ЗМС СССР Ф. Тарачкова будет введено временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств с 23.00 04 августа до 12.00 05 августа на следующих участках дороги: ул. Театральная площадь (на участке дороги от Радищева до Горького), ул. Радищева (от Московской до ул. Театральная пл.), ул. Горького (от ул.Театральная пл. (Б.Казачья) до ул.Московская), ул.Московская (от Горького до Радищева).

Кроме того, будет введено временное ограничение движения транспортных средств с 08.00 до 12.00 05 августа на участке дороги на ул. Московская (на участке дороги от Горького до Радищева), Горького (от Б.Казачьей до Московской), ул. Радищева (от Московской до ул. Театральная площадь), ул. Театральная площадь (от Радищева до Горького).

Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Фото kiev24.ua