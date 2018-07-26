Для поклонников «Шелкового пути» KAMA TYRES будет вести дневник соревнований в своих соцсетях
Шинный комплекс KAMA TYRES планирует вести дневник ралли «Шелковый путь» в своих социальных сетях. Следует отметить, что машины технической помощи «КАМАЗ-мастер» будут укомплектованы шинами КАМА. Специалисты команды выбрали несколько моделей для комплектации автомобилей.
Так, на автомобили технической поддержи установлены КАМА 1260-2. Данная модель с рисунком протектора, обеспечивающим повышение проходимости в условиях бездорожья и лучшую самоочищаемость. а также имеет хорошие тягово-сцепные характеристики. Шина отличается хорошей надежностью при различных климатических условиях.
«Довольно часто «технички» проходят гораздо больше километров, чем автомобили, принимающие участие в гонках, поэтому так важно, в том числе, выбрать правильные шины. Продукцию KAMA TYRES отличают хорошие показатели прочности и безопасности. Уверены, что шины КАМА станут надежным партнером команды технической поддержки «КАМАЗ-мастер», помогут им преодолеть трудности пути, вовремя прийти на помощь, и в экстремальных условиях покажут лучшие результаты», - рассказал Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу.
Также команда технического обслуживания «КАМАЗ-мастер» использует автомобиль КамАЗ-65207, для комплектации которого также выбрана продукция шинного комплекса KAMA TYRES: модели КАМА NF 201 и NR 201.
Шинный комплекс KAMA TYRES в социальных сетях:
* https://www.instagram.com/kamatyres_offical/
* https://vk.com/kamatyres_offical
* https://www.facebook.com/kamatyres/
* https://www.ok.ru/kamatyres