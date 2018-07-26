Заключен под стражу предполагаемый убийца мужчины, тело которого найдено на трассе в Вольском районе

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Под стражу сроком на два месяца заключен 50-летний житель Воскресенского района. Он подозревается в убийстве коллеги.Как напоминает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области, тело погибшего было обнаружено 19 июля вечером на участке местности вблизи федеральной трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» (в районе села Куриловка Вольского района). На нем имелись явные признаки насильственной смерти. Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, смерть мужчины наступила в результате колото-резаного проникающего ранения с повреждением сердца.Благодаря грамотно проведенным следственным и оперативно-розыскным мероприятиям в кратчайшие сроки удалось установить личность погибшего. Им оказался уроженец Самарской области 1966 года рождения, который на протяжении некоторого времени осуществлял работы по выпасу животных в Воскресенском районе.По версии следствия, еще 16 июля между потерпевшим и еще одним пастухом, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Последний высказал претензии коллеге по поводу якобы выполнения им работы ненадлежащего качества. В ходе ссоры оппонент нанес потерпевшему один удар ножом в грудь. "От полученного ранения мужчина скончался на месте, а злоумышленник сообщил о случившемся так называемым работодателям, которые, желая избежать возможных проблем из-за вмешательства правоохранительных органов в их деятельность ввиду производимого расследования, самостоятельно вывезли тело погибшего за пределы района", - рассказали в следственном управлении.Сообщается также, что на первоначальном этапе следствия подозреваемый дал признательные показания по обстоятельствам произошедшего, а также показал место сокрытия орудия убийства.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз.Фото vop.ru