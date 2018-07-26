26 июля 2018 01:02 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 25 июля
Саратовский бадминтонист одержал первую победу на международном турнире «Russian Open»
17:03 | 25 июля
Продолжается строительство мостового перехода через реку Камелик на автомобильной дороге «Пугачев-Перелюб»
15:56 | 25 июля
В «Липках» прозвучат романсы
14:45 | 25 июля
На портале «Госуслуги» можно получить и продлить лицензию на торговлю алкоголем
13:33 | 25 июля
Центр Саратова перекроют из-за соревнований по велоспорту
12:20 | 25 июля
Для поклонников «Шелкового пути» KAMA TYRES будет вести дневник соревнований в своих соцсетях
11:11 | 25 июля
Заключен под стражу предполагаемый убийца мужчины, тело которого найдено на трассе в Вольском районе
10:07 | 25 июля
Российские немцы создадут студенческие молодежные отряды
09:00 | 25 июля
Новые шины с повышенной износостойкостью протектора от KAMA TYRES осенью 2018 года появятся на рынке
18:00 | 24 июля
Саратовцев приглашают присоединиться к всероссийской акции о Курской битве
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Заключен под стражу предполагаемый убийца мужчины, тело которого найдено на трассе в Вольском районе

Новости / ЧП
Заключен под стражу предполагаемый убийца мужчины, тело которого найдено на трассе в Вольском районе


Расследование уголовного дела продолжается.

Под стражу сроком на два месяца заключен 50-летний житель Воскресенского района. Он подозревается в убийстве коллеги.

Как напоминает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области, тело погибшего было обнаружено 19 июля вечером на участке местности вблизи федеральной трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» (в районе села Куриловка Вольского района). На нем имелись явные признаки насильственной смерти. Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, смерть мужчины наступила в результате колото-резаного проникающего ранения с повреждением сердца.

Благодаря грамотно проведенным следственным и оперативно-розыскным мероприятиям в кратчайшие сроки удалось установить личность погибшего. Им оказался уроженец Самарской области 1966 года рождения, который на протяжении некоторого времени осуществлял работы по выпасу животных в Воскресенском районе.

По версии следствия, еще 16 июля между потерпевшим и еще одним пастухом, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Последний высказал претензии коллеге по поводу якобы выполнения им работы ненадлежащего качества. В ходе ссоры оппонент нанес потерпевшему один удар ножом в грудь. "От полученного ранения мужчина скончался на месте, а злоумышленник сообщил о случившемся так называемым работодателям, которые, желая избежать возможных проблем из-за вмешательства правоохранительных органов в их деятельность ввиду производимого расследования, самостоятельно вывезли тело погибшего за пределы района", - рассказали в следственном управлении.

Сообщается также, что на первоначальном этапе следствия подозреваемый дал признательные показания по обстоятельствам произошедшего, а также показал место сокрытия орудия убийства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз.

Фото vop.ru