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Российские немцы создадут студенческие молодежные отряды
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Российские немцы создадут студенческие молодежные отряды

Новости
Российские немцы создадут студенческие молодежные отряды


С 24 по 30 июля молодые российские немцы из Поволжья, Сибири, Северного Кавказа и центра России примут участие в федеральном проекте «Строительные молодежные отряды НМО — 2018».

По информации министерства молодежной политики и спорта области, организатором проекта выступает межрегиональная общественная организация «Немецкое молодежное объединение», межрегиональный координационный совет немцев Поволжья и Юго-Запада России, а также молодежный Совет немцев Поволжья и Юго-Запада России. С 2016 года этот проект дважды проходил в Марксе, а также в селе Азово Немецкого национального района Омской области.

На проекте молодежь займется благоустройством объектов культурного и исторического наследия российских немцев: старой лютеранской церкви в селе Волково Марксовского района (бывшая немецкая колония Шафгаузен) и старого кладбища в селе Сосновка Марксовского района (бывшая немецкая колония Сузанненталь).

Участников проекта ждут также образовательные блоки по немецкому языку, истории, культуре и вероисповеданию российских немцев. А гости Саратовской области будут иметь возможность более детально познакомиться селом Зоркино и колыбелью российских немцев – городом Марксом. Специально для этого организаторы проведут для них экскурсии. В рамках гостевого визита в г. Маркс участники «Строительных молодежных отрядов НМО» посетят местный российско-немецкий дом.

29 июляв 10.00 на старом кладбище российских немцев в селе Сосновка состоится открытие памятного знака.