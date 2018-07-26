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Новые шины с повышенной износостойкостью протектора от KAMA TYRES осенью 2018 года появятся на рынке

Новости
Новые шины с повышенной износостойкостью протектора от KAMA TYRES осенью 2018 года появятся на рынке

Шина повышенной несущей способности с маркировкой M+S и зимним рисунком протектора КАМА «365», предназначенная для эксплуатации при температуре окружающей среды от -10°С до +55°С, в ближайшее время станет доступна российским автовладельцам.

Новую продуктовую линейку для микроавтобусов, легковых, легкогрузовых и автомобилей повышенной проходимости запустит в серийное производство шинный комплекс KAMA TYRES.

Как рассказал Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу ТД «Кама», при разработке модельного ряда КАМА «365» специалисты особое внимание уделили проработке концепции построения рисунка протектора будущей продукции. Им удалось добиться эффективных показателей сцепных свойств и уровня сопротивления аквалпанированию, снижения расхода топлива и акустического комфорта во время движения.

Сейчас модель проходит дорожные и сертификационные испытания в Испании, на полигоне IDIADA, добавил Андрей Бутон. Специалисты оценивают новинку на показатели управляемости, тормозных свойств и комфорта. Но уже осенью 2018 года российский автомобильный рынок познакомится с КАМА «365» в 13 типоразмерах.