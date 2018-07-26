Саратовцев приглашают присоединиться к всероссийской акции о Курской битве
Московский Музей Победы и его региональные партнеры организовали интернет-акцию «Вспомним героев Курской битвы» в рамках федерального проекта «Территория Победы».
По информации организаторов, присоединиться к акции может каждый. Они могут опубликовать на страничках в социальных сетях сведения об участниках битвы: фотографию бойца и краткую справку о нем. Тексты должны сопровождаться хэштегами #КурскаяБитва_75, #ГероиКурскойБитвы и #ТерриторияПобеды.
Рассказать о своих героях приглашаются и саратовцы. Акция продлится до 23 августа.
Проект «Территория Победы» действует с 2017 года. Его цель – создание единого музейного пространства по военной истории ХХ века. К проекту уже присоединились более 150 музеев по всей стране.