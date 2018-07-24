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Подробную структуру дня сотрудников позволит посмотреть новая функция CrocoTime

Новости
Подробную структуру дня сотрудников позволит посмотреть новая функция CrocoTime


Компания «Инфомаксимум» представила обновленную версию программы учета рабочего времени CrocoTime. Теперь руководитель компании сможет воспользоваться новой функцией системы – автоматическим формированием точной фотографии рабочего дня сотрудников.

Не всегда персонал использует рабочее время продуктивно. Чтобы определить, нужно ли нормировать труд специалистов, какие бизнес-процессы следует оптимизировать, посмотреть, сколько на выполнение поставленных задач тратится времени конкретным сотрудником, каковы финансовые и временные потери от непродуктивно использованного рабочего времени – все это очень быстро и точно сделает система, предоставив автоматическую фотографию рабочего дня сотрудников. Ограничений по количеству персонала нет, при этом новая функция системы фиксирует автоматически работу сотрудников с сайтами и приложениями, учитывая время на отдых, перерыв, переговоры и совещания.