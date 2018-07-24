Подробную структуру дня сотрудников позволит посмотреть новая функция CrocoTime
Компания «Инфомаксимум» представила обновленную версию программы учета рабочего времени CrocoTime. Теперь руководитель компании сможет воспользоваться новой функцией системы – автоматическим формированием точной фотографии рабочего дня сотрудников.
Не всегда персонал использует рабочее время продуктивно. Чтобы определить, нужно ли нормировать труд специалистов, какие бизнес-процессы следует оптимизировать, посмотреть, сколько на выполнение поставленных задач тратится времени конкретным сотрудником, каковы финансовые и временные потери от непродуктивно использованного рабочего времени – все это очень быстро и точно сделает система, предоставив автоматическую фотографию рабочего дня сотрудников. Ограничений по количеству персонала нет, при этом новая функция системы фиксирует автоматически работу сотрудников с сайтами и приложениями, учитывая время на отдых, перерыв, переговоры и совещания.