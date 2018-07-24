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Зрители Большого театра увидят балет «Гаянэ» Ереванского театра оперы и балета

Новости
Зрители Большого театра увидят балет «Гаянэ» Ереванского театра оперы и балета


На сцене Большого театра в Москве 24 июля пройдет балет «Гаянэ» Арама Хачатуряна Ереванского театра оперы и балета. Зрители увидят постановку 1974 года, а последний раз этот балет с неизменным аншлагом шел на исторической сцене почти 60 лет назад – в феврале 1961 года.

Знаменитый спектакль – замечательный повод напомнить россиянам об отмечаемых в 2018 году Арменией замечательных событиях культуры: 100 лет Первой Республике Армения, 115 лет величайшему композитору Араму Хачатуряну и 2800 лет Еревану. Балет «Гаянэ» по праву считается одним из лучших спектаклей ереванского театра. Постановщиком и автором либретто стал балетмейстер, выдающийся танцор, народный артист РА Вилен Галстян.

Балет состоится в российской столице по инициативе организаторов проекта: Посольства РА в РФ, Армянской Апостольской Церкви и лично Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго, и главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии архиепископа Езрас Нерсисян.