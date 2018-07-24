Новая система обращения с отходами вводится в саратовском регионе

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В ходе совещания особо особое внимание уделили тому, что сейчас меняется сам принцип обращения с отходами. Если раньше на протяжении многих лет их просто складировали на полигонах, что приносило ощутимый урон окружающей среде, то теперь мусор будет подвергаться максимальной переработке. Такой подход позволит максимально минимизировать экологический урон, так как мусор будет перерабатываться практически полностью.В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» в Саратовской области на конкурсной основе определен региональный оператор по обращению с ТКО. С 1 августа текущего года вводится новая система. Меняется принцип оплаты. Раньше за основу расчета брали квадратный метр жилой площади, теперь оплачивать вывоз мусора будут, исходя из количества проживающих в доме людей. Для многодетных семей предусмотрены льготы. Новая система должна кардинально решить вопрос вывоза крупногабаритного мусора, освободив от него наши города и села. Эта обязанность вменена всем операторам по вывозу отходов. При этом дополнительных счетов за эту услугу, как это было раньше, выставлять не будут. Кроме того, в пределах одного населенного пункта будет единый тариф, вне зависимости от месторасположения и расстояния до мусороперегрузочной станции, или финансовых затрат мусоровывозящих компаний.Региональный оператор и компании по вывозу мусора намерены довести до всех жителей области преимущества новой системы. Уже сформирован график поэтапной замены старых контейнеров на новые. В регион активно поступает новая специализированная техника, соответствующая всем современным требованиям и экостандартам.