Орошаемый клин Новобурасского района прирос 1300 гектарами

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Инвестиционный проект реализует фермерское хозяйство «Деметра Батраева Ю.И.» — единственное в Правобережье области со столь значительным орошаемым клином. Хозяйство является активным участником государственных программ федерального и регионального уровня, в рамках которых проводится модернизация мелиоративной системы.На сегодняшний день все работы проводятся собственными силами, без привлечения подрядных организаций, что значительно повышает эффективность реконструкции, снижая при этом ее стоимость. Реализация инвестпроекта проходит при постоянном мониторинге со стороны министерства экономики и министерства сельского хозяйства области для предупреждения возможных затруднений и оперативного решения возникающих вопросов.Директор хозяйства Сергей Быков рассказал, что на сегодня проведена установка дождевальных машин на участке 1300 га, монтаж поливных и магистральных трубопроводов из полиэтиленовых труб. «Это позволило увеличить и стабилизировать производство продукции растениеводства, снизив его зависимость от погодных условий, а также увеличить численность работников до 200 человек плюс сезонные занятые из числа школьников и учащихся», — отметил фермер.Сроки реализации проекта — 2014–2020 гг. В 2018 году планируется освоить еще 259 га земель под орошение, - сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.