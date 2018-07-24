В частном доме в городе Ершове сгорела женщина
Вчера днем в правоохранительные органы поступило сообщение от жителей Ершова о пожаре в соседнем частном доме.
После тушения огня в жилом помещении обнаружено тело 50-летней хозяйки жилища.
По данному факту Ершовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области организовал проведение доследственую проверку. По предварительным данным, возгорание могло произойти вследствие неосторожного обращения с огнем при курении.
В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.