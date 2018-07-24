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На фестивале здоровья, науки и творчества «Открытое небо – 2018» работал «Островок здоровья»

Новости


В лесопарке «Кумысная поляна» специалисты ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики» провели акцию «Островок здоровья» в рамках регионального фестиваля здоровья, науки и творчества «Открытое небо – 2018».

«В рамках фестиваля медицинские работники областного центра медпрофилактики подготовили интерактивные площадки, где ребята в игровой форме смогли познакомиться с основами и правилами здорового образа жизни, узнать больше о правильном питании и правилах гигиены.

Медики напомнили: чтобы оставаться здоровыми, красивыми, и полными сил необходимо знать и выполнять правила здорового образа жизни, нужно правильно питаться, заниматься физической активностью, соблюдать правила личной гигиены и режим дня. Мероприятия профилактической направленности будут продолжены» - рассказали специалисты центра медицинской профилактики.