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В Аркадакском районе выявлен очаг АЧС

Новости
В Аркадакском районе выявлен очаг АЧС


Ветеринарные специалисты проводят необходимые мероприятия по ликвидации.

По информации регионального управления Россельхознадзора, в результате проведенных лабораторных исследований проб патологического материала от трупов свиней, павших в личном подсобном хозяйстве в поселке Красный, обнаружен генетический материал возбудителя АЧС.

В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Саратовской области под контролем управления Россельхознадзора. "Мероприятия проводятся в соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС, утвержденными приказом Минсельхоза России от 31.05.2016 № 213", - отметили в ведомстве.

Специалисты Россельхознадзора предупреждают об опасности распространения вируса и призывают владельцев свинопоголовья соблюдать определенные правила. В первую очередь необходимо обеспечить безвыгульное содержание свиней. Кроме того, нельзя скармливать свиньям корма, не прошедшие термическую обработку, приобретать живых свиней в местах несанкционированной торговли, без ветеринарных сопроводительных документов, производить бесконтрольный убой животных, перевозить продукцию свиноводства без ветеринарных сопроводительных документов.

- Сельхозтоваропроизводители должны в полной мере осознавать необходимость выполнения ветеринарных требований и уведомлять о первых признаках заболевания или гибели свиней государственную ветеринарную службу, - призывает Россельхознадзор.

Фото https://om-saratov.ru