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В конце сентября в Саратове открывается 27-ой Международный органный фестиваль
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В конце сентября в Саратове открывается 27-ой Международный органный фестиваль

Новости


26 сентября на открытии 27-го Международного органного фестиваля в Саратове состоится выступление профессора Академии музыки Страсбурга, главного органиста большого органа собора Лан в столице французской провинции Эльзаса Лидии Ксяшкевич (Франция) и любимого саратовской публикойоперного, концертно-камерного певца, лауреата многих престижных премий в области вокального, музыкального и театрального искусства, Лауреата Премий Правительства Республики Коми, Заслуженного артиста Республики Коми Михаил Журкова (лирический баритон).

Программа: "Бах, Синатра, Звёздные войны" объединит классику, джаз, сальсу, песни из репертуара Френка Синатры и музыку к фильму "Звёздные войны".

В этот же день 26 сентября в 15.00 в Большом зале консерватории состоится 47й благотворительный концерт проекта "Орган - в подарок детям". В программе "Музыка кино" в ансамбле с известной французской органисткой Лидией Ксяшкевич выступят как уже известные в Саратове ансамбль народной музыки "Балаган" Александра Куриленко, фольклорные ансамбли ГДК "Звезда", так и юные таланты Саратовской и Пензенской областей.

27 октября в программе "Орган по-американски" состоится выступление выдающегося американсккого органиста, профессора университетов Восточной Каролины и штата Индиана Колина ЭНДРЮСА (США).

24 ноября - концерт профессора Парижской консерватории Доменико СЕВЕРИНА и джазового трио Сергея НОЗДРИНА.

13 января 2019 с традиционной программой «Старый новый год по-немецки» выступит ведущий немецкий органист Петер ДИККЕ (Германия) и детский концертный коллектив Губернского театра хоровой музыки.

5 марта 2019 немецкий органист Аксель ФЛИРЛЬ (Мюнхен) выступит с большой праздничной программой «Для милых женщин».

19 июня 2019 завершит Фестиваль ведущий голландский органист, художественного руководитель старейшего европейского Международного органного фестиваля в городе Хаарлеме (Нидерланды), профессор Амстердамской консерватории Петер ОВЕРКЕРК.