Продолжается продажа единых социальных проездных билетов на август

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Для приобретения единого проездного билета льготнику необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право на получение данной льготы. Приобретать проездной билет может только сам льготник или его законный представитель на основании доверенности.Обращаем внимание льготных категорий граждан, что, несмотря на повышение с 1 августа 2018 года проезда в городском электротранспорте, граждане сохраняют право на проезд во всех видах городского транспорта по единым социальным проездным билетам. Стоимость единых социальных проездных билетов остается неизменной (150 рублей – для билетов на 50 поездок, 75 рублей – на 25 поездок), поскольку объем установленных законодательством льгот не зависит от размера тарифа за проезд.По всем вопросам приобретения единых социальных проездных билетов следует обращаться в районные учреждения социальной защиты населения и по телефонам «горячей линии»: (845-2) 65-39-21; 44-11-22; 65-33-78.