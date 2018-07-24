В Хвалынском районе области прошли зональные соревнования XVII открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд
21 июля Хвалынском муниципальном районе области прошли зональные соревнования XVII открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области.
В соревнованиях принимало участие 18 команд из муниципальных районов Саратовской области с охватом 180 участников.
По результатам матчей призовые места среди команд-участниц распределились следующим образом:
Возрастная категория (2001-2002 г.р.):
1 место – Вольский район;
2 место – ЗАТО Шиханы;
3 место – Хвалынский район.
Возрастная категория (2003-2004 г.р.):
1 место – Максовский район;
2 место – Хвалынский район;
3 место – Балаковский район.
Возрастная категория (2005-2006 г.р.):
1 место – Вольский район;
2 место – ЗАТО Шиханы;
3 место - Хвалынский район.
Возрастная категория (2007-2008 г.р.):
1 место – Максовский район;
2 место – Вольский район;
3 место – Хвалынский район.
Участники команд, занявших призовые места зональных соревнований, были награждены комплектами футбольной формы за 1 место, футболками и мячами за 2 и 3 места, грамотами министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Участники, отмеченные в номинациях турнира, награждены памятными призами и грамотами министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.