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В Хвалынском районе области прошли зональные соревнования XVII открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд

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21 июля Хвалынском муниципальном районе области прошли зональные соревнования XVII открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области.

В соревнованиях принимало участие 18 команд из муниципальных районов Саратовской области с охватом 180 участников.

По результатам матчей призовые места среди команд-участниц распределились следующим образом:

Возрастная категория (2001-2002 г.р.):

1 место – Вольский район;

2 место – ЗАТО Шиханы;

3 место – Хвалынский район.

Возрастная категория (2003-2004 г.р.):

1 место – Максовский район;

2 место – Хвалынский район;

3 место – Балаковский район.

Возрастная категория (2005-2006 г.р.):

1 место – Вольский район;

2 место – ЗАТО Шиханы;

3 место - Хвалынский район.

Возрастная категория (2007-2008 г.р.):

1 место – Максовский район;

2 место – Вольский район;

3 место – Хвалынский район.

Участники команд, занявших призовые места зональных соревнований, были награждены комплектами футбольной формы за 1 место, футболками и мячами за 2 и 3 места, грамотами министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Участники, отмеченные в номинациях турнира, награждены памятными призами и грамотами министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.