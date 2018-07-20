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Радищевский музей примет участие в акции «Культурный выходной»

Новости / Культура
Радищевский музей примет участие в акции «Культурный выходной»


В следующее воскресенье, 29 июля, вход в историческое здание на Радищева будет бесплатным.

Как сообщает пресс-служба музея, в этот день пройдет «Культурный выходной» — всероссийская акция, в рамках которой благотворительный фонд «Система» сотрудничает с крупнейшими музеями страны и открывает их двери для бесплатного посещения на один-два выходных дня.

Вход в историческое здание по адресу ул. Радищева, 39 будет бесплатным с 10:00 до 18:00. Гости музея смогут познакомиться с постоянной экспозицией и временными выставками, посетить экскурсии и принять участие в творческих мастерских.

Акция впервые проводится в Саратове и проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Фото https://om-saratov.ru