Радищевский музей примет участие в акции «Культурный выходной»
В следующее воскресенье, 29 июля, вход в историческое здание на Радищева будет бесплатным.
Как сообщает пресс-служба музея, в этот день пройдет «Культурный выходной» — всероссийская акция, в рамках которой благотворительный фонд «Система» сотрудничает с крупнейшими музеями страны и открывает их двери для бесплатного посещения на один-два выходных дня.
Вход в историческое здание по адресу ул. Радищева, 39 будет бесплатным с 10:00 до 18:00. Гости музея смогут познакомиться с постоянной экспозицией и временными выставками, посетить экскурсии и принять участие в творческих мастерских.
Акция впервые проводится в Саратове и проходит при поддержке Министерства культуры РФ.
Фото https://om-saratov.ru