Жителей Саратова приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
В предстоящую субботу торговля развернется на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, а также в Заводском районе на двух торговых площадках: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка «Комсомольский» в пос. Комсомольский.
По информации министерства сельского хозяйства области, покупателям будут предложены овощи, плодово-ягодную продукцию, мясо в ассортименте, птицу домашнюю, молоко и молочные продукты, рыба, яйца, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.
Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.