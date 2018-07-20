Бывшего полицейского будут судить за избиение мужчины и угрозу убийством женщине

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 12 августа прошлого года обвиняемый, не находясь при исполнении служебных обязанностей, собирался подвезти на личном автомобиле троих местных жителей. Однако между ним и 50-летним мужчиной произошел конфликт. Его причиной послужило то, что полицейский не разрешил поставить пакеты с продуктами в салон автомобиля. Во время ссоры он нанес оппоненту битой несколько ударов в живот. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.Кроме того, в ходе развившегося конфликта между присутствующими обвиняемый угрожал убийством 40-летней женщине, направив в ее сторону пистолет.- Несмотря на непризнание злоумышленником вины, следственными органами собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба следственного управления.Фото http://saratov.sledcom.ru