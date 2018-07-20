Бывшего полицейского будут судить за избиение мужчины и угрозу убийством женщине
Завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего инспектора отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Балаковское» в совершении преступлений против здоровья двух человек.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 12 августа прошлого года обвиняемый, не находясь при исполнении служебных обязанностей, собирался подвезти на личном автомобиле троих местных жителей. Однако между ним и 50-летним мужчиной произошел конфликт. Его причиной послужило то, что полицейский не разрешил поставить пакеты с продуктами в салон автомобиля. Во время ссоры он нанес оппоненту битой несколько ударов в живот. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.
Кроме того, в ходе развившегося конфликта между присутствующими обвиняемый угрожал убийством 40-летней женщине, направив в ее сторону пистолет.
- Несмотря на непризнание злоумышленником вины, следственными органами собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба следственного управления.
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