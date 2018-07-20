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В десяти микрорайонах и поселках до вечера не будет воды

Новости / Новости ЖКХ
В десяти микрорайонах и поселках до вечера не будет воды


Проводятся ремонтные работы на магистральном водоводе.

По информации пресс-службы ООО "Концессии водоснабжения Саратов", сегодня, 20 июля, ориентировочно с 14.00 до 22.00 изменены параметры подачи холодной воды для абонентов пос. Солнечный, микрорайонов 1А, «6-й квартал», «5-й квартал», «Техстекло», пос. Северный, пос. КБ, пос. Саксагай, Мирный, Семхоз. Также перебои с водой могут наблюдаться в жилой застройке и в промышленных предприятиях по пр. Строителей – Сокурскому тракту.

В зоне снижения параметров подачи холодной воды находятся котельные и ЦТП теплоснабжающих организаций.

Сообщается, что на месте работают ремонтные бригады ООО «КВС», имеются все необходимые материалы и техника.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам администраций соответствующих районов.