В десяти микрорайонах и поселках до вечера не будет воды
Проводятся ремонтные работы на магистральном водоводе.
По информации пресс-службы ООО "Концессии водоснабжения Саратов", сегодня, 20 июля, ориентировочно с 14.00 до 22.00 изменены параметры подачи холодной воды для абонентов пос. Солнечный, микрорайонов 1А, «6-й квартал», «5-й квартал», «Техстекло», пос. Северный, пос. КБ, пос. Саксагай, Мирный, Семхоз. Также перебои с водой могут наблюдаться в жилой застройке и в промышленных предприятиях по пр. Строителей – Сокурскому тракту.
В зоне снижения параметров подачи холодной воды находятся котельные и ЦТП теплоснабжающих организаций.
Сообщается, что на месте работают ремонтные бригады ООО «КВС», имеются все необходимые материалы и техника.
Подвоз воды будет осуществляться по заявкам администраций соответствующих районов.