В Марксе в одиннадцатый раз пройдет фестиваль «Обермунжский треугольник»

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По информации министерства культуры области, организаторы ежегодно улучшают условия пребывания участников и гостей. На месте проведения оборудуются концертные площадки, работает «служба размещения», которая занимается расположением палаточного лагеря, организуется качественное техническое оснащение и звук, круглосуточная работа торговых площадок, медицинского пункта и охраны.В рамках фестиваля по традиции пройдут конкурсы на лучшую палатку и на лучшую поляну «Бардовский рай», акция «Санитары леса», в ходе которой будет организован сбор мусора на территории проведения мероприятия. Еще одна хорошая традиция - уха «По-Есински». Ее сварят в огромном коле на костре и угостят всех участников и гостей фестиваля.В конкурсной программе будут определены победители в нескольких номинациях. В их числе «Всё моё!», в ней принимают участие только полные авторы композиции, при условии самостоятельного исполнения и аккомпанемента. Это единственная номинация, в которой победителям присуждается Гран-При фестиваля. В номинации «Обермунжский БАРДачок» допускается частичное авторство. Исполнители городского романса посоревнуются в номинации «Романса трепетные звуки». Отдельная номинация учреждена для исполнителей шансона.Внеконкурсная программа будет посвящена 80-летию Владимира Высоцкого. Также состоится вечер «…Нас закружил цыганский лес». На нем выступят авторы с произведениями, в которых отражается смысл и дух бардовского движения. Также гитару в руки возьмут гости, друзья фестиваля, лауреаты прошлых лет.Фото http://www.gorod-ershov.ru