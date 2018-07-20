Для контроля качества и представленности продукции в магазинах «Балтика» применяет диджитал-технологии
Флагман отечественной пивоваренной отрасли в лице компании «Балтика» выделяет в качестве своего ключевого приоритета обеспечение высокого качества продукции.
Для этого бренд занимается внедрением в рабочий процесс диджитал-технологий. Так, мобильное приложение MiniCRM используется 1760 сотрудниками компании для того, чтобы контролировать качество и представленность пенного напитка в торговых точках. Попутно приложение помогает следить за состоянием холодильного оборудования в магазинах. Все эти меры способствуют повышению уровня обслуживания потребителей. Такую информацию сообщает пресс-служба компании «Балтика».
Отмечается, что благодаря использованию мобильного приложения MiniCRM, бренд «Балтика» внедрил еще один этап в систему управления качеством продукции. Теперь любой сотрудник компании может в любой момент посещения магазина оперативно проинформировать офис о качестве продукции и ее представленности на полках и в холодильниках.