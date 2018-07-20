В Ершове утонул 35-летний мужчина
По данному факту проводится доследственная проверка.
Как сообщает СУ СКР региона, 18 июля мужчина вместе с приятелями находился на берегу реки за пределами города Ершова. Предположительно, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он решил искупаться, однако после погружения в воду пропал из поля зрения товарищей. Те обратились в правоохранительные органы, сообщив о случившемся. В результате проведения поисковых мероприятий на следующий день в реке найдено тело мужчины. В ходе его осмотра видимых телесных повреждений не обнаружено.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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