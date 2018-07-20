Хлеборобы области намолотили 500 тысяч тонн зерна нового урожая
По всей губернии продолжается уборка озимых зерновых культур.
По информации регионального минсельхоза, на вчерашний день всего было обмолочено 304 тыс. га, намолочено 509 тыс. тонн при средней урожайности 16,7 ц/га.
В числе лидеров по валовому сбору зерна в Левобережье - хозяйства Краснокутского (71 тыс. тн), Энгельсского (53 тыс. тн), Пугачевского (52 тыс. тон) районов.
В Правобережье лидеры по намолоту – Самойловский, Калининский, Аткарский районы.
По урожайности в Левобережье лидируют хозяйства Пугачевского района (средняя урожайность 27 ц/га).
По правому берегу лидеры по урожайности озимых культур - хозяйства Калининского (26,3 ц/га) района.
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