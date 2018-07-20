По вине нетрезвого водителя погибла пассажирка его автомобиля
Еще одна пассажирка доставлена в больницу.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, 19 июля утром в Вольском районе водитель 1996 года рождения, управляя автомашиной "Део Нексия", не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся в кювет.
От полученных травм скончалась на месте пассажирка иномарки 2001 года рождения. Еще одна пассажирка, находившаяся в салоне, доставлена в медицинское учреждение.
Полицейскими установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него следователями полиции возбуждено уголовное дело.
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