Саратовцев вновь предупреждают о грозе и шквалистом усилении ветра
Возможны затруднения в работе транспорта, обрыв линий электропередач и связи, падение деревьев и плохо закрепленных конструкций.
По информации Саратовского ЦГМС, 19-20 июля в областном центре прогнозируется температура ночью + 18°С… + 20°С, днем + 25°С… + 27°С.
Ночью и днем 20 июля в Саратове ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление восточного ветра с порывами до 18 м/с.
- Возможны затруднения в работе транспорта, обрыв линий электропередач и связи, падение деревьев и плохо закрепленных конструкций, - предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба города. - Соблюдайте осторожность при перемещении по городу.