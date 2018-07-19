Шинный комплекс KAMA TYRES стал первым российским производителем ЦМК шин с регулируемым давлением

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Рисунок протектора повышенной проходимости, новая рецептура резиновой смеси, большая эластичность, меньшее удельное давление и лучшее сцепление с грунтом. Именно эти параметры отличают KAMA PRO NU 404 от шин с постоянным давлением воздуха.Линейка шин нового поколения KAMA PRO включает модели с посадочным диаметром 22,5 дюйма. Шины KAMA PRO NU 404 представят российским и зарубежным потребителям в двух типоразмерах – 14.00R20 и 16.00R20 – и в камерном и бескамерном исполнении.По словам Андрея Бутона, заместителя директора по маркетингу ТД «Кама», заложенные разработчиками шинного комплекса KAMA TYRES в модель NU 404 революционные принципы и конструкторские решения в будущем будут также использованы для всех ЦМК шин линейки KAMA PRO.– шинный комплекс ПАО «Татнефть», который объединяет 12 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на её долю приходится 19% общего потребления шин в стране.