В Заводском районе "Лада Приора" насмерть сбила ребенка-пешехода
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, вчера в 19:35 у одного из домов по улице Томской 30-летняя женщина, управляя автомашиной "Лада Приора", при начале движения не убедилась в безопасности маневра и допустила наезд на ребенка-пешехода 2014 года рождения. От полученных травм малыш скончался на месте ДТП.
По данному факту отделом по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкции данной статьи предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.
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