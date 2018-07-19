Сергей Губанов презентовал эксклюзивную коллекцию «Мир в одной капле» MEITAN AROMA
В московском офисе компании МейТан состоялась презентация эксклюзивной коллекции ароматов MEITAN AROMA by Sergey Gubanov, созданной на основе натуральных французских масел. Известный актер и парфюмер представил четыре аромата, каждый из которых – уникальный и эксклюзивный микс из самых модных компонентов.
Автор коллекции рассказал, что любовь к путешествиям стала источником создания ароматов, поскольку только они способны передать весь колорит определенной страны. Так появилась коллекция «Мир в одной капле» MEITAN AROMA (https://clck.ru/DiCv4): Cosmopolitan – встреча с Японией и ОАЭ, Summer Spain – с Испанией, Asian Diamond – с Азией, Tropical Collagen – с тропиками. По словам Сергея Губанова, коллекция произведена в России, чтобы обеспечить максимальный контроль качества парфюма, но натуральные масла, на которых основаны ароматы, закупаются во Франции.
В конце презентации Сергей Губанов рассказал о правилах подбора ароматов и нанесения их на одежду, а также ответил на вопросы гостей мероприятия.