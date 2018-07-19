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Энтузиасты в третий раз переплывут Волгу от Энгельса до Саратова

Новости / Спорт
Энтузиасты в третий раз переплывут Волгу от Энгельса до Саратова


21 июля на территории области пройдет III Волжский марафон «Река здоровья».

Как сообщает пресс-служба министерство молодежной политики и спорта области, старт будет дан в 16.00 от песчаного берега на мостотряде г. Энгельса около старого моста «Саратов-Энгельс», финиш - на набережной города Саратова у Ротонды в интервале 16.45-18.30.

В заплыве примут участие спортсмены в возрасте 18-60 лет, имеющие плавательную подготовку не ниже первого юношеского спортивного разряда.

Целями данного мероприятия является популяризация и развитие плавания среди населения области и профилактика несчастных случаев на воде.