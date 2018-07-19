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В Саратове пройдет фестиваль #Пешком

Новости
В Саратове пройдет фестиваль #Пешком


Мероприятие, организованное «Городским молодежным центром», пройдет 21 июля на пешеходной зоне улицы Волжской с 17.00 до 21.00.

Тема фестиваля - «Город будущего». По словам организаторов, гости праздника смогут окунуться в виртуальную реальность с помощью VR-очков, освоить 3D-моделирование и даже понаблюдать за битвой роботов. Самые активные сыграют в лазертаг и примут участие в гонках радиоуправляемых машинок. Также на протяжении всего мероприятия будет работать фуд-корт.

Помимо этого, свои площадки представят делегации участников межрегионального форума «Мы – молодежь», который пройдет в Саратове с 20 по 21 июля.

Фестиваль#Пешком проводится «Городским молодежным центром» ежесезонно, в прошлый раз он состоялся в мае и охватил порядка двух тысяч участников.