В Саратове пройдет фестиваль #Пешком
Мероприятие, организованное «Городским молодежным центром», пройдет 21 июля на пешеходной зоне улицы Волжской с 17.00 до 21.00.
Тема фестиваля - «Город будущего». По словам организаторов, гости праздника смогут окунуться в виртуальную реальность с помощью VR-очков, освоить 3D-моделирование и даже понаблюдать за битвой роботов. Самые активные сыграют в лазертаг и примут участие в гонках радиоуправляемых машинок. Также на протяжении всего мероприятия будет работать фуд-корт.
Помимо этого, свои площадки представят делегации участников межрегионального форума «Мы – молодежь», который пройдет в Саратове с 20 по 21 июля.
Фестиваль#Пешком проводится «Городским молодежным центром» ежесезонно, в прошлый раз он состоялся в мае и охватил порядка двух тысяч участников.