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Открывается выставка, посвященная 30-летию хвалынских пленэров

Новости / Культура
Открывается выставка, посвященная 30-летию хвалынских пленэров

19 июля в 17:00 в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н.Радищева состоится открытие выставки «Услышать голос «саратовской школы»…».

По информации пресс-службы музея, в экспозиции представлены работы тридцати шести участников из разных российских городов, по большей части из Саратова. Она получилась менее масштабной (в экспозицию включено около 90 работ), чем прошлогодняя, проходившая в хвалынском художественно-мемориальном музее К.С.Петрова-Водкина, но ничуть не менее качественной.

В этом году выставка особенная. Она посвящена 30-летию хвалынских плэнеров. Это повод вспомнить этапы пройденного пути, подвести итоги и задуматься о перспективах. Для жизни творческой группы тридцать лет – весьма почтенный возраст.

- Отправной точкой работы группы стала идея восстановления утраченной «связи времён», возрождения местной художественной традиции. С течением времени эта традиция приобрела в представлениях участников объединения черты и статус общенациональной, а искусство В. Борисова-Мусатова, П. Кузнецова, П. Уткина, К. Петрова-Водкина стало восприниматься как магистральная линия развития всего русского искусства, насильственно пресеченная в годы советской власти, но по-прежнему сохраняющая свою творческую продуктивность, - отмечают организаторы.

Как и 30 лет назад художники предлагают попытаться услышать голос «саратовской школы», подразумевая, что сами они его уже услышали и осознали вневременность произносимых им «слов».