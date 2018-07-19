Открывается выставка, посвященная 30-летию хвалынских пленэров

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По информации пресс-службы музея, в экспозиции представлены работы тридцати шести участников из разных российских городов, по большей части из Саратова. Она получилась менее масштабной (в экспозицию включено около 90 работ), чем прошлогодняя, проходившая в хвалынском художественно-мемориальном музее К.С.Петрова-Водкина, но ничуть не менее качественной.В этом году выставка особенная. Она посвящена 30-летию хвалынских плэнеров. Это повод вспомнить этапы пройденного пути, подвести итоги и задуматься о перспективах. Для жизни творческой группы тридцать лет – весьма почтенный возраст.- Отправной точкой работы группы стала идея восстановления утраченной «связи времён», возрождения местной художественной традиции. С течением времени эта традиция приобрела в представлениях участников объединения черты и статус общенациональной, а искусство В. Борисова-Мусатова, П. Кузнецова, П. Уткина, К. Петрова-Водкина стало восприниматься как магистральная линия развития всего русского искусства, насильственно пресеченная в годы советской власти, но по-прежнему сохраняющая свою творческую продуктивность, - отмечают организаторы.Как и 30 лет назад художники предлагают попытаться услышать голос «саратовской школы», подразумевая, что сами они его уже услышали и осознали вневременность произносимых им «слов».