Жительница Энгельса осуждена за убийство матери

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По информации СУ СКР по Саратовской области, утром 12 января 51-летняя женщина якобы не смогла поднять с пола и переместить на диван свою 80-летнюю мать, которая почувствовала себя плохо. В пылу агрессии дочь стала избивать родственницу сначала тапочкой, потом черенком от лопаты, после чего задушила ее.О случившемся злоумышленница сообщила своему сожителю, который вызвал бригаду «скорой медицинской помощи».Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшей.В ходе следствия и суда обвиняемая так и не признала свою вину. Однако следственными органами собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая ее причастность к содеянному. Приговором суда ей назначено наказание в виде10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.Фото https://gusev-online.ru