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Жительница Энгельса осуждена за убийство матери

Новости / ЧП
Жительница Энгельса осуждена за убийство матери


Она проведет 10 лет в колонии общего режима.

По информации СУ СКР по Саратовской области, утром 12 января 51-летняя женщина якобы не смогла поднять с пола и переместить на диван свою 80-летнюю мать, которая почувствовала себя плохо. В пылу агрессии дочь стала избивать родственницу сначала тапочкой, потом черенком от лопаты, после чего задушила ее.

О случившемся злоумышленница сообщила своему сожителю, который вызвал бригаду «скорой медицинской помощи».
Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшей.

В ходе следствия и суда обвиняемая так и не признала свою вину. Однако следственными органами собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая ее причастность к содеянному. Приговором суда ей назначено наказание в виде
10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Фото https://gusev-online.ru