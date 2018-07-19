Жительница Энгельса осуждена за убийство матери
Она проведет 10 лет в колонии общего режима.
По информации СУ СКР по Саратовской области, утром 12 января 51-летняя женщина якобы не смогла поднять с пола и переместить на диван свою 80-летнюю мать, которая почувствовала себя плохо. В пылу агрессии дочь стала избивать родственницу сначала тапочкой, потом черенком от лопаты, после чего задушила ее.
О случившемся злоумышленница сообщила своему сожителю, который вызвал бригаду «скорой медицинской помощи».
Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшей.
В ходе следствия и суда обвиняемая так и не признала свою вину. Однако следственными органами собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая ее причастность к содеянному. Приговором суда ей назначено наказание в виде
10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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