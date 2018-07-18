В «Липках» вспомнят творчество Владимира Маяковского
Мероприятие «Владимир Маяковский. О времени и о себе» будет посвящено 125-летию со дня рождения известного поэта, драматурга, сценариста и актера.
Литературный вечер состоится 21 июля в 16.00 в читальном зале сада. В программе мероприятия - беседа о жизни и творчестве Владимира Владимировича Маяковского, знакомство с книжной выставкой, на которой будут представлены художественные произведения, а также книги, знакомящие с биографией и творчеством поэта.
Организатор мероприятия - Централизованная библиотечная систем - приглашает всех желающих у «открытого микрофона» прочитать свои любимые стихи и отрывки из произведений Маяковского.
В программе вечера также прозвучат и вокальные произведения на стихи поэта.