«Сокол» открывает новый сезон
Сегодня саратовские футболисты проведут домашний матч с ФК «Динамо-Брянск» (Брянск).
По информации министерства молодежной политики и спорта области, матч первого тура в рамках Олимп - первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2018/2019 годов пройдет в 19.00 на стадионе «Локомотив». В первом туре нового сезона «Сокол» (Саратов) примет на своей площадке ФК «Динамо-Брянск» (Брянск).
Всего в турнире вместе с «Соколом» примут участие 13 команд: Рязань, Торпедо, Динамо-Брянск, Зоркий, Сатурн, Энергомаш, Металлург, Строгино, Калуга, Химик, Ротор-2, Квант Обнинск.
Фото https://om-saratov.ru