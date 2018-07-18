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В отношении обвиняемых в убийстве нескольких лиц возбуждено дело о создании банды

Новости / ЧП
В отношении обвиняемых в убийстве нескольких лиц возбуждено дело о создании банды


Продолжается расследование уголовного дела по обвинению четырех жителей региона, совершивших покушение на жизнь сотрудников полиции, а также убийства нескольких человек в Саратове.

По информации пресс-службы следственного управления региона, на основании уже собранных доказательств Роман Силенко (ранее скончался) и Алексей Клусов стали фигурантами дела о создании банды, то есть устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан. Ранее на них были заведены дела по еще нескольким эпизодам.

Так, по версии следствия, 12 октября 2015 года в дневное время Клусов при содействии Романа Силенко и их подельницы Юлии Быстровой на улице имени Братьев Никитиных из-за ранее произошедшей ссоры по поводу денежного долга выстрелил в голову 31-летнему местному жителю. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Кроме того, 21 июля 2016 года Роман Силенко и Клусов при пособничестве Михаила Силенко, находясь в одном из гаражных кооперативов в Ленинском районе, в ходе ссоры, возникшей вследствие невыполнения потерпевшим работ по ремонту транспортного средства, принадлежащего одному из обвиняемых, произвели выстрелы в 35-летнего мужчину и его 33-летнюю супругу. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте.

24 октября 2017 года на улице Зоологической Клусов в соучастии с Романом и Михаилом Силенко из корыстных побуждений произвели не менее двух выстрелов в 55-летнего предпринимателя, который от полученных ран скончался на месте. После содеянного преступники по телефону выдвинули перед родственниками потерпевшего требование о предоставлении денежного вознаграждения за информацию о лицах, совершивших преступление. Близкие предпринимателя сообщили об этом в правоохранительные органы. В связи с этим сотрудниками полиции и Росгвардии были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых назначена встреча с обвиняемыми.

- 21 марта в вечернее время правоохранители прибыли в обусловленное обвиняемыми место, расположенное вблизи села Красный Яр Энгельсского района, - сообщили в управлении. - Однако, в назначенное время лица, с которыми была назначена встреча, не явились. На месте встречи сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук, подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок. В результате этого пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии. С полученными телесными повреждениями потерпевшие госпитализированы в лечебное учреждение.

На настоящий момент материалы уголовного дела, возбужденного в отношении четырех подельников, составили уже 53 тома. В рамках расследования назначено около 150 судебных экспертиз, результаты 100 из них получены в распоряжение следователей. Всем обвиняемым проведены комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы, по результатам которых установлено, что злоумышленники в полной мере могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. При этом из всех обвиняемых лишь Клусов полностью признал вину в содеянном.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.