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В Саратове пройдет пешеходная экскурсия по улице Советская

Новости
В Саратове пройдет пешеходная экскурсия по улице Советская


Мероприятие проводит Культурный центр им. П.А.Столыпина.

В воскресенье, 22 июля, в 19.00 всех желающих приглашают на бесплатную экскурсию «Необычная и загадочная улица Советская».

По информации организаторов, в ходе прогулки гости смогут ознакомиться с историей одной из главных центральных улиц нашего города и ее архитектурными достопримечательностями. Интересными местами станут бывший особняк Ф.Е.Аносова, удивительной красоты здание – дом инженера В.А.Яхимовича, а также бывший особняк юриста А.Вольского, до сих пор скрывающий свои тайны и загадки.

Место встречи гостей экскурсии - угол Советской и Радищева.