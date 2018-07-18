Музей Федина приглашает на выставку к юбилею Чернышевского

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По информации организаторов, в экспозиции впервые будут представлены уникальные документы из рукописного фонда музея, связанные с нашим знаменитым земляком. В их числе переписка Федина с внучкой писателя Н.М.Чернышевской, редкие фотографии, творческая история повести «Старик», в которой Федин воплотил в жизнь неосуществленный замысел Н.Г.Чернышевского. Посетители смогут познакомиться с редким экспонатом – письмом Александра Ерофеевича Федина сыну Константину, написанном в 1920 году, где он вспоминает о своих встречах с Н.Г.Чернышевским и о произведенном великим демократом впечатлении на малоизвестного приказчика писчебумажного магазина.Не менее интересны письма Нины Михайловны Чернышевской к Константину Федину, особенно самые первые, с которых началось их знакомство. В них Нина Михайловна сообщала о подготовке к 100-летию писателя, просила передать для публикации письмо Александра Ерофеевича, делилась своими впечатлениями о романе Федина «Города и годы».Из фонда редкой книги на выставке демонстрируется несколько изданий теоретических работ Чернышевского по проблемам эстетики и литературной критики. Эти книги находились в личной библиотеке Федина, они содержат его пометы, свидетельствующие об особом интересе писателя к размышлениям Чернышевского о творчестве Гоголя, Некрасова, Тургенева, а также литературной критике середины XIX века.- На выставке можно оставить запись со своими впечатлениями о Чернышевском, о том, как произошло знакомство с его биографией, творчеством или о первой встрече с этим именем. Наиболее интересные и оригинальные воспоминания будут размещены на сайте нашего музея, - отмечают организаторы.http://gtrk-saratov.ru