Сотрудник Аткарского подразделения Роспотребнадзора подозревается в служебном подлоге
В отношении него возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в апреле подозреваемая из личной заинтересованности внесла заведомо ложные сведения в акт осмотра помещения юридического лица (детского сада, расположенного в городе Аткарске) об отсутствии нарушений санитарно-эпидемиологических норм, которые выявлены в ходе проведенной ранее в 2017 году проверки.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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