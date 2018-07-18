32-летняя женщина пострадала при возгорании на кухне
ЧП произошло в Новоузенске.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера в 19 ч. 38 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. 40 лет Октября. Горела стена в кухне на площади 3 кв.м. В результате возгорания пострадала женщина 1986 года рождения.
По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Фото https://st3.depositphotos.com