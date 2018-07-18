В Вязовке пройдет мероприятие для детей «На крыльях саратовской «Киновертикали»
20 июля команда проекта «Малое кино – большое будущее» познакомит ребят из Саратовской области, отдыхающих в лагере «Энтузиаст», с условиями участия в V открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского кино «Киновертикаль» и расскажет об истории становления этого фестиваля.
По сообщению пресс-центра проекта, в качестве примера и творческого стимула потенциальным киноавторам будут представлены работы участников «Киновертикали» прошлых лет, которые получили награды или были отмечены специальными дипломами. Для всех, кого заинтересует возможность участия в проекте, по окончании презентации будет проведена небольшая творческая лаборатория, на которой ребята смогут получить полезные практические рекомендации для дальнейшей работы по созданию киноработ.
Напомним, что проект «Малое кино – большое будущее» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Фото http://riasar.ru